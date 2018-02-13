В Башкирии из-за длинной очереди пациентка избила медработника больницы

Конфликт произошел в Салавате.

В поликлинике при республиканской больнице в городе Салавате в ходе конфликта из-за очереди на прием пострадал сотрудник медицинского учреждения, об этом ГТРК «Башкортостан» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина на приеме устроила скандал из-за того, что долго ждала очередь. Пациентка избила медработника. Свидетелями инцидента стали персонал медучреждения, а также сами пациенты.