В Башкирии из-за длинной очереди пациентка избила медработника больницы

В поликлинике при республиканской больнице в городе Салавате в ходе конфликта из-за очереди на прием пострадал сотрудник медицинского учреждения, об этом ГТРК «Башкортостан» сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина на приеме устроила скандал из-за того, что долго ждала очередь. Пациентка избила медработника. Свидетелями инцидента стали персонал медучреждения, а также сами пациенты.
- Вчера поступило сообщение о конфликтной ситуации в одной из поликлиник города Салавата. По данному сообщению прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что в результате конфликта с жительницей города сотрудница лечебного учреждения получила телесные повреждения. Сейчас проводится проверка для принятия решения в соответствии с законом, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.