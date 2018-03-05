В Уфе ссора сожителей закончилась смертью женщины

В Уфе мужчина зарезал сожительницу. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета в Башкирии, тело женщины с тремя ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома на улице Центральной в Уфе.

По предварительным данным в гибели 57-летней женщины виновен её сожитель, который в ходе совместного застолья нанёс ей несколько ударов в грудь кухонным ножом, от полученных травм она скончалась. Оперативникам уже удалось задержать подозреваемого, в ближайшее время 40-летнему мужчине будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.