Возможный грабитель 200 рублей задержан в Башкирии

Участковый уполномоченный полиции отреагировал на сообщение 49-летний женщины, которая заявила, что малоизвестный гражданин, с которым они распивали спиртные напитки, по окончании мероприятия избил ее, отобрал сумку с мобильным телефоном и небольшой суммой наличных денег.