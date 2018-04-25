В Уфе серийный вор грабил студентов общежития

У 19-летнего студента ВУЗа в общежитии украли три ноутбука стоимостью 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина проникал в общежитие под видом студента, входил в комнаты с незапертыми дверями и похищал ценное имущество, которое после сдавал в ломбард.