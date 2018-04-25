В Уфе серийный вор грабил студентов общежития

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Мужчина прикидывался студентом, проникал в комнаты и выносил из них всё ценное.
У 19-летнего студента ВУЗа в общежитии украли три ноутбука стоимостью 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний житель Башкирии. Полицейские установили причастность мужчины к двум подобным кражам.
Мужчина проникал в общежитие под видом студента, входил в комнаты с незапертыми дверями и похищал ценное имущество, которое после сдавал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы скором до шести лет.
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