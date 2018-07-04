Под Уфой Toyota RAV4 врезалась в автобус коммунальной службы
Сегодня, 18:19ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Дорожный патруль Уфа
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По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.
Серьезное ДТП произошло на объездной дороге в микрорайон Затон. Об этом сообщила программа «Дорожный патруль».
По уточненной информации, автомобиль Toyota RAV4 влетел в автобус ПАЗ дорожной службы. Известно, что есть пострадавшие.
Обстоятельства происшедшей аварии и данные о пострадавших уточняются.
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