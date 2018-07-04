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Под Уфой Toyota RAV4 врезалась в автобус коммунальной службы
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Под Уфой Toyota RAV4 врезалась в автобус коммунальной службы

Сегодня, 18:19ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Дорожный патруль Уфа
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