В Уфе нужна кровь для пострадавшего в ДТП двухлетнего мальчика
Сегодня, 12:31ОбществоРустэм Башкирцев
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Ребенок находится в реанимации больницы №17.
В социальных сетях появилось обращение тети пострадавшего в страшном ДТП мальчика.
Нужна кровь для моего племянника Бабурина Динара, 2 года. Лежит в реанимации в 17 больнице в тяжелом состоянии. Мама и неродившийся малыш погиблиговорится в сообщении.
Напомним, 25 июня, вечером, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы, на перекрестке улиц Первомайской и Свободы.
Как сообщили очевидцы, автомобиль Daewoo Nexia при левом повороте не уступил встречному а/м Nissan Teana, при этом оба двигались на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок находится в реанимации.
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