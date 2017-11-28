В Башкирии бухгалтера осудили за хищение более 400 тысяч рублей

Женщине назначили условное наказание.

54-летний бывший бухгалтер магазина «Крепеж и инструменты» в Кумертау признана виновной по двум статьям – «Присвоение» и «Неправомерный оборот средств платежей», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в мае и июне 2017 года женщина подделала электронные платежные поручения, на основании которых банк перечислил на счет подставного лица 400 тысяч рублей. Также осужденная покрыла свои долги по коммунальным платежам в сумме 42 тысячи рублей за счет средств предприятия.

Банковские операции женщина завуалировала под оплату поступившего товара. Незаконные действия были выявлены во время внутренней ревизии.