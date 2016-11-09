В Башкирии налоговый инспектор и бухгалтер попались на взятке

Им назначили 5 лет лишения свободы условно.

В Башкирии суд вынес приговор 39-летней главному государственному налоговому инспектору и 55-летней главному бухгалтеру ООО «Мегастройсервис». Первую признали виновной в посредничестве во взяточничестве (ч. п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), вторую – в даче взятки( п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного комитета по Башкирии.

В суде установлено, что 25 мая прошлого года налоговый инспектор «действуя в интересах главного бухгалтера предприятия» передала своему коллеге часть взятки в размере 200 тыс. руб. за указание в справке о проведенной им выездной проверке ООО «Мегастройсервис» заниженной суммы неуплаченных налогов – до 3 млн руб. за период с 2013 по 2015 годы.

- Проводивший проверку налоговый инспектор, зная о незаконности их действий, еще во время переговоров о передаче ему 300 тыс. руб. сообщил о готовящемся преступлении в Управление ФСБ по РБ и злоумышленницы были задержаны. В ходе расследования следователями СКР выявлена задолженность ООО «Мегастройсервис» по уплате налогов свыше 30 млн руб.. Материалы дела выделены в отдельное производство, - отмечается в сообщении.

Суд назначил им по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также женщинам предстоит выплатить штраф в размере от 2 до 4 млн руб. нвлоговому инспектору запрещено занимать в государственных органах сроком на 5 лет.

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