В Казани суд избрал меру пресечения в отношении «поволжского маньяка», которого обвиняют в убийстве порядка 25 пожилых женщин на территории Татарстана, Башкирии и других регионов.

Как сообщает издание Mash, в суде мужчина признал свою вину и просил о домашнем аресте, так как у него дома дети. Суд ему отказал. Маньяка арестовали на два месяца. Напомним, о поимке подозреваемого в убийстве 26 женщин, которого за географию преступлений прозвали Поволжским маньяком, стало известно накануне. Следователи уже назвали имя задержанного — Радик Тагиров — и заявили, что тот даёт признательные показания. Журналист Mkset собрал все, что известно на данный момент.

