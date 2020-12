«Поволжский маньяк» признался в многочисленных убийствах женщин

Сегодня в Казани задержали серийного «Поволжского маньяка», которому приписывают порядка 25 убийств. Радик Тагиров дал признательные показания и рассказал, как убивал женщин. Видео допроса опубликовал telegram-канал Mash.

Помимо Татарии он мог орудовать в Самаре, Саратове, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Уфе и Ижевске. Как сообщалось ранее, с 2011 года она нападал на престарелых женщин. В 2015 году в Башкирии объявили о награде в миллион рублей за информацию о похожем маньяке. Тогда Следком РБ сообщал, что он приостановил череду преступлений, так как «засветился» в Уфе. Известно, что с 24 по 28 сентября 2012 года в столице Башкирии он убил троих пенсионерок. На допросе подозреваемый признался в убийствах бабушек, однако количество эпизодов он назвать не смог. Своих жертв Тагиров выбирал случайным образом. Некоторых провожал до дома с сумками из магазина. На вопрос: «Как вы попадали к ним домой?» он ответил, что жертвы иногда звали его, а иногда напрашивался, представляясь сотрудником управляющей компании. После того, как женщины пускали его домой, маньяк душил их — накидывал руку со спины и держал пока не упадут. Тихий, быстрый, безболезненный [способ убийства] для них, мне казалось. Менее болезненный, рассказал задержанный. Он также признался, что совершал убийства с целью ограбления.

