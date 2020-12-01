«Поволжский маньяк» признался в многочисленных убийствах женщин

Помимо Татарии он мог орудовать в Самаре, Саратове, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Уфе и Ижевске. Как сообщалось ранее, с 2011 года она нападал на престарелых женщин. В 2015 году в Башкирии объявили о награде в миллион рублей за информацию о похожем маньяке. Тогда Следком РБ сообщал, что он приостановил череду преступлений, так как «засветился» в Уфе. Известно, что с 24 по 28 сентября 2012 года в столице Башкирии он убил троих пенсионерок.