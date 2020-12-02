«Обычный человек из хорошей семьи»: что известно о предполагаемом Поволжском маньяке

Одна из его жертв — в Казани — смогла выжить. Когда она потеряла сознание, убийца решил, что дело сделано, и ушёл. После женщина описала полиции приметы преступника: мужчина, возраст 25-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 сантиметров. В другой раз его чуть было не застал на месте преступления сын убитой: маньяк успел убежать, выпрыгнув в окно с третьего этажа. После этого, как заметили следователи, больше он выше второго этажа «не работал». Также в Уфе преступник попал на камеру наблюдения в подъезде, где выбирал жертву. К тому же, он оставил следы, по которым удалось определить его генотип.