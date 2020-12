«Обычный человек из хорошей семьи»: что известно о предполагаемом Поволжском маньяке

Накануне, 1 декабря, стало известно о поимке подозреваемого в убийстве 26 женщин, которого за географию преступлений прозвали Поволжским маньяком. Следователи уже назвали имя задержанного — Радик Тагиров — и заявили, что тот даёт признательные показания. Что известно на данный момент — в материале Mkset.

Задержанного по подозрению в серийных убийствах зовут Радик Тагиров. Он житель Казани, сейчас ему 38 лет. В детстве он, как со слов его соседей передают РИА Новости, был обычным ребёнком из приличной семьи и никого не обижал. Однако в 2009-м Тагирова судили за кражу и на два года отправили в исправительную колонию. Позже он рассказал, что после освобождения вынужден был жить на улице без еды и денег. Фото с личной страницы Радика Тагирова Photo: Beboo По версии следствия, Поволжский маньяк промышлял кражами как раз в 2011–2012 годах, а жертв себе выбирал среди одиноких пожилых женщин. Он представлялся сотрудником коммунальных служб, а, когда его впускали в квартиру, душил хозяек — иногда руками, а иногда сворачивал петлю из веревки, провода или пояса от халата, наматывал на шею жертвы и закручивал. После убийца забирал ценные вещи жертв, рассыпал чистящие средства, чтобы сбить след, и уходил. За два года он, по версии следствия, убил по меньшей мере 26 женщин — в Казани, Нижнем Новгороде, Ижевске, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Саратове и Уфе. Погибшим было от 75 до 90 лет. Одна из его жертв — в Казани — смогла выжить. Когда она потеряла сознание, убийца решил, что дело сделано, и ушёл. После женщина описала полиции приметы преступника: мужчина, возраст 25-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 сантиметров. В другой раз его чуть было не застал на месте преступления сын убитой: маньяк успел убежать, выпрыгнув в окно с третьего этажа. После этого, как заметили следователи, больше он выше второго этажа «не работал». Также в Уфе преступник попал на камеру наблюдения в подъезде, где выбирал жертву. К тому же, он оставил следы, по которым удалось определить его генотип. Video: Youtube.com Илья Метлин Но после Уфы Поволжский маньяк залёг на дно. Как отмечает издание Kazanfirst, следователи полагали, что временно. Высказывались предположения, что он либо умер, либо попал в тюрьму за другие преступления. Правоохранители регулярно рассылали ориентировки на него и обещали вознаграждение за помощь в его поимке — сначала миллион рублей, а позже эта сумма выросла до трёх. Photo: inkazan.ru В 2012 в Казани задержали коммивояжёра, который ходил по квартирам и рекламировал старикам «прибор от всех болезней», но после допроса подозрения с него были сняты. В 2017 году в Самаре за серию убийств арестовали уроженца Казахстана. Сразу же появились предположения, что он и есть Поволжский маньяк. Тот, как рассказывает «КП-Самара», признал вину в смерти трёх пожилых женщин, но на суде отказался от своих показаний, а на следующий день после приговора покончил с собой. Но у следователей оставался образец генотипа Поволжского маньяка. Как они заявили, было сделано около 10 тысяч сравнительных экспертиз. Благодаря этому, как отмечает LIFE, им наконец удалось выйти на подозреваемого — Радика Тагирова. Его задержали в собственной квартире. Работал Тагиров слесарем, с 2018 года был женат на женщине, воспитывал её ребёнка от первого брака, в этом году у них родился общий сын. Супруга заявила «Пятому каналу», что и не подозревала о преступлениях. По рассказам соседей, семья у них была добрая и дружная. Однако позже казанские журналисты нашли анкету Тагирова на сайте знакомств, где тот писал, что не женат и ищет «спутницу для любви, флирта и сексуальных отношений». Позже правоохранители выдали видео с его допроса, которое опубликовал telegram-канал «Mash». На нём Радик Тагиров дал признательные показания, что убил первую старушку ради денег на еду; точное количество жертв не помнит; высматривал их возле магазинов, предлагал помощь, втирался в доверие. По словам подозреваемого, он выбрал удушение как способ убийства, потому что ему казалось, это наименее болезненно для жертвы. Допрос Радика Тагирова Video: EANews Сейчас Тагиров находится под арестом. Ему грозит пожизненное лишение свободы. По словам знакомых с семьёй Тагирова, все его родственники и их соседи находятся в шоке от вскрывшейся истории.

