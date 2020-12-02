«Обычный человек из хорошей семьи»: что известно о предполагаемом Поволжском маньяке

Задержанного по подозрению в серийных убийствах зовут Радик Тагиров. Он житель Казани, сейчас ему 38 лет. В детстве он, как со слов его соседей передают РИА Новости, был обычным ребёнком из приличной семьи и никого не обижал. Однако в 2009-м Тагирова судили за кражу и на два года отправили в исправительную колонию. Позже он рассказал, что после освобождения вынужден был жить на улице без еды и денег.
По версии следствия, Поволжский маньяк промышлял кражами как раз в 2011–2012 годах, а жертв себе выбирал среди одиноких пожилых женщин. Он представлялся сотрудником коммунальных служб, а, когда его впускали в квартиру, душил хозяек — иногда руками, а иногда сворачивал петлю из веревки, провода или пояса от халата, наматывал на шею жертвы и закручивал. После убийца забирал ценные вещи жертв, рассыпал чистящие средства, чтобы сбить след, и уходил. За два года он, по версии следствия, убил по меньшей мере 26 женщин — в Казани, Нижнем Новгороде, Ижевске, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Саратове и Уфе. Погибшим было от 75 до 90 лет.
Одна из его жертв — в Казани — смогла выжить. Когда она потеряла сознание, убийца решил, что дело сделано, и ушёл. После женщина описала полиции приметы преступника: мужчина, возраст 25-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 сантиметров. В другой раз его чуть было не застал на месте преступления сын убитой: маньяк успел убежать, выпрыгнув в окно с третьего этажа. После этого, как заметили следователи, больше он выше второго этажа «не работал». Также в Уфе преступник попал на камеру наблюдения в подъезде, где выбирал жертву. К тому же, он оставил следы, по которым удалось определить его генотип.
Но после Уфы Поволжский маньяк залёг на дно. Как отмечает издание Kazanfirst, следователи полагали, что временно. Высказывались предположения, что он либо умер, либо попал в тюрьму за другие преступления. Правоохранители регулярно рассылали ориентировки на него и обещали вознаграждение за помощь в его поимке — сначала миллион рублей, а позже эта сумма выросла до трёх.
В 2012 в Казани задержали коммивояжёра, который ходил по квартирам и рекламировал старикам «прибор от всех болезней», но после допроса подозрения с него были сняты. В 2017 году в Самаре за серию убийств арестовали уроженца Казахстана. Сразу же появились предположения, что он и есть Поволжский маньяк. Тот, как рассказывает «КП-Самара», признал вину в смерти трёх пожилых женщин, но на суде отказался от своих показаний, а на следующий день после приговора покончил с собой.
Но у следователей оставался образец генотипа Поволжского маньяка. Как они заявили, было сделано около 10 тысяч сравнительных экспертиз. Благодаря этому, как отмечает LIFE, им наконец удалось выйти на подозреваемого — Радика Тагирова.
Его задержали в собственной квартире. Работал Тагиров слесарем, с 2018 года был женат на женщине, воспитывал её ребёнка от первого брака, в этом году у них родился общий сын. Супруга заявила «Пятому каналу», что и не подозревала о преступлениях. По рассказам соседей, семья у них была добрая и дружная. Однако позже казанские журналисты нашли анкету Тагирова на сайте знакомств, где тот писал, что не женат и ищет «спутницу для любви, флирта и сексуальных отношений».
Позже правоохранители выдали видео с его допроса, которое опубликовал telegram-канал «Mash». На нём Радик Тагиров дал признательные показания, что убил первую старушку ради денег на еду; точное количество жертв не помнит; высматривал их возле магазинов, предлагал помощь, втирался в доверие. По словам подозреваемого, он выбрал удушение как способ убийства, потому что ему казалось, это наименее болезненно для жертвы.
Сейчас Тагиров находится под арестом. Ему грозит пожизненное лишение свободы. По словам знакомых с семьёй Тагирова, все его родственники и их соседи находятся в шоке от вскрывшейся истории.