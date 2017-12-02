По «Миловскому парку» в Уфимском районе возбуждено уголовное дело

Дело завели по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Участники долевого строительства подали коллективное заявление о хищении денег при строительстве жилого комплекса «Миловский парк» на территории Уфимского района – по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По предварительным данным, с 2012 по 2017 годы предприятие застройщик получил свыше 25 миллионов рублей по договорам более чем от 100 граждан. Руководство фирмы распорядилось деньгами по своему усмотрению, а дольщики остались без жилья. Строительство комплекса не завершилось до сих пор.

Сейчас принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим.