По «Миловскому парку» в Уфимском районе возбуждено уголовное дело

Участники долевого строительства подали коллективное заявление о хищении денег при строительстве жилого комплекса «Миловский парк» на территории Уфимского района – по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По предварительным данным, с 2012 по 2017 годы предприятие застройщик получил свыше 25 миллионов рублей по договорам более чем от 100 граждан. Руководство фирмы распорядилось деньгами по своему усмотрению, а дольщики остались без жилья. Строительство комплекса не завершилось до сих пор.
Сейчас принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим.
Граждане, которые считают, что стали жертвами противоправных действий со стороны застройщика «Миловский парк», могут обратиться в любое отделение полиции или МВД по адресу улица Ленина, 7 с заявлением.