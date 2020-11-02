Жителя Уфы подозревают в развратных действиях в отношении 13-летней девочки

Как сообщает издание ProUfu, в полицию обратилась мать 13-летней девочки, к которой приставал мужчина ночью в её квартире. В пресс-службе следственного управления Mkset рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.