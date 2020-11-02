Жителя Уфы подозревают в развратных действиях в отношении 13-летней девочки

Жителя Уфы подозревают в развратных действиях в отношении 13-летней девочки

Вчера, 17:37ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело на 45-летнего жителя Уфы за развратные действия.

Как сообщает издание ProUfu, в полицию обратилась мать 13-летней девочки, к которой приставал мужчина ночью в её квартире. В пресс-службе следственного управления Mkset рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, ранее Бирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на мужчину, который, по версии следствия, изнасиловал 15-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом в полиции заявила их мать. Для девочек мужчина является отчимом.

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