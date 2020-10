Жителя Башкирии осудили за избиение падчериц

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который нанёс телесные повреждения двум своим падчерицам.

Мужчину судили по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данным прокуратуры, ночью в июле 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый избил падчериц пяти и 11 лет из-за того, что дети не выключили свет в комнате. В результате он сломал одной из девочек руку. Дети были доставлены в больницу, где проходили лечение. В настоящее время мать девочек лишена родительских прав, дети переданы под опеку своего родственника, сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, ранее Бирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело на мужчину, который, по версии следствия, изнасиловал 15-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом в полиции заявила их мать. Для девочек мужчина является отчимом.

