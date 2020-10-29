Жителя Башкирии осудили за избиение падчериц

Мужчину судили по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По данным прокуратуры, ночью в июле 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый избил падчериц пяти и 11 лет из-за того, что дети не выключили свет в комнате. В результате он сломал одной из девочек руку. Дети были доставлены в больницу, где проходили лечение.