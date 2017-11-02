В Уфе выявили три точки незаконной торговли продуктами

На продавцов составлены административные протоколы.

В Калининском районе города выявлено три места несанкционированной торговли мясом, рыбой и молочной продукцией, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Сотрудники координации торговли Калининского района выявили точки на улицах Сельская, Ферина и Мушникова. На торговцев составлено три административных протокола. Рейды планируется проводить ежедневно, чтобы не допустить стихийную и незаконную торговлю мясом, молоком и прочими продуктами.