Видео: мальчика в Стерлитамаке на полном ходу сбила маршрутка

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Автобус сбил ребенка, проехав на мигающий сигнал светофора.
Днем 17 октября в Стерлитамаке на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Мира водитель маршрутки на большой скорости сбил 10-летнего школьника, который переходил дорогу, сообщили в социальных сетях.
Момент наезда попал на камеры видеорегистраторов. Микроавтобус вылетает на мигающий сигнал светофора и сбивает мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мальчика сбила маршруткаВидео
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