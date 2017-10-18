Видео: мальчика в Стерлитамаке на полном ходу сбила маршрутка

Автобус сбил ребенка, проехав на мигающий сигнал светофора.

Днем 17 октября в Стерлитамаке на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Мира водитель маршрутки на большой скорости сбил 10-летнего школьника, который переходил дорогу, сообщили в социальных сетях.