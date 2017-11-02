Стали известны причины обрушения облицовки с фасада высотки в Уфе

Скорее всего, во всем виноваты строители.

Обрушение облицовочной части фасада многоквартирного дома №60 по улице Российской, по мнению специалистов, произошло из-за нарушения технологии выполнения фасадных работа. Возможно, также имело место применение отделочных материалов ненадлежащего качества. Такие предварительные итоги проверки сообщила пресс-служба Госкомжилстройнадзора РБ.

Позднее будет решаться вопрос о проведении экспертизы выполненных фасадных работ на остальной части здания, чтобы не избежать повторения ЧП с более серьезными последствиями. Тем временем сейчас на месте происшествия устраняются последствия обрушения.

Напомним, большая площадь облицовки рухнула вчера с большой высоты. Из людей никто не пострадал, под удар попал припаркованный неподалеку легковой автомобиль.

Известно, что данный дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Застройщиком является ООО «СтройИнвест-Уфа». Первоначально в качестве причины ЧП называли сильный порыв ветра. Дом находился на гарантийном обслуживании.