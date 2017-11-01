В Уфе на улицы Российская с новой высотки рухнула штукатурка

О пострадавших не сообщается.

В Уфе 1 ноября с дома №60 на улице Российская между 16 и 17 этажами обрушилась штукатурка, сообщают «Аргументы и факты». Облицовка упала на автомобиль "Kia Rio".

Жильцы дома уверяют, что пострадавших нет и отпускают ироничные комментарии: «Класс, дому всего два года». На место вызваны подрядчики. Жильцы резонно беспокоятся, что штукатурка может рушиться дальше.

«Строй инвест Уфа», который построил этот дом, на своем сайте описывает строение так: «Представляет собой современный жилой дом с удачной архитектурой, облицованный высокотехнологичной фасадной системой».