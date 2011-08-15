В Уфе неисправность Boeing-777 стала причиной задержки рейса в Сочи

Пассажиры провели в аэропорту всю ночь.

Вчера, 1 июня, рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Уфы в Сочи в 16.30 местного времени был задержан из-за технической неисправности самолета Boeing-777, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Время задержки составило более 12 часов.

Сначала вылет перенесли на 04:55. В итоге пассажиры вылетели в 07:45 2 июня, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта. За туристами прилетел новый самолет.

Уфимская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав потребителей, пассажиров задержанного авиарейса. Всего на этот рейс было зарегистрировано 227 пассажиров, из них 45 несовершеннолетних, в том числе 7 малолетних детей.

Всех пассажиров обеспечили прохладительными напитками, питанием, услугами гостиничного сервиса и трансферта до гостиниц, сообщили в прокуратуре.

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