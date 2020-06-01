Без крыш и электричества: сильный ветер серьезно повредил жилые дома в Башкирии

В трех деревнях Башкирии ветер повредил кровлю нескольких жилых домов и фермерских хозяйств в селах Староузмяшево (частично слетело покрытие частного дома), Стробикинино (повреждена крыша фермы на площади 600 кв.м) и Юмашево (сорвало кровлю частного сарая на площади 15 кв.м, со здания фермы СПК «Базы» на площади 700 кв.м). Здесь ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что с 20 часов 31 мая до 20 часов 1 июня 2020 года ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, западный 5-10м/с, при грозах шквалистое усиление до 17-22м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 18-23°, по юго-востоку до 28°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде до 1-2 км. По Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10м/с, при грозе шквалистое усиление до 18м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 22-24°.