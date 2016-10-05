В Стерлитамаке трехлетняя девочка выпала с третьего этажа

Ее доставили в больницу.

Вчера,29 мая, днем в правоохранительные органы поступило сообщение о трехлетней девочке, попавшей в одну из больниц Стерлитамака с травмами, характерными для падения с высоты.

- По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в следкоме по Башкирии.

По предварительным данным, малышка была дома со своей старшей сестрой 8-ми лет. Мама была в это время на работе.

- Девочка стояла на подоконнике и опиралась о москитную сетку окна в зале квартиры, - сообщили в следкоме. - Сетка не выдержала и ребенок выпал с высоты третьего этажа на землю. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Сейчас идет разбирательство, назначена экспертиза. После проверки будет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело или нет.

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