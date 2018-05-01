В пожаре в Уфе пострадали двое мужчин, один из них скончался

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Пожар произошел на улице Менделеева в трехкомнатной квартире.
В минувшей ночью в Уфе произошел пожар в одной из трехкомнатных квартир жилого дома по ул. Менделеева, 9/1. Возгорание произошло на 5 этаже. На место происшествия, немедленно прибыли все службы города. В результате пожара пострадало двое мужчин, одного из которых спасти не удалось. Хозяина квартиры увезли в реанимацию. Причина пожара выясняется.
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- Возгорание произошло на кухне. Скорее всего, находящиеся в квартире люди, были пьяны и вероятно, что в момент возгорания спали, - сообщил наш корреспондент, побывавший на месте происшествия.
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По словам соседей сказали, что хозяин квартиры, "Паша-художник в последнее время сильно выпивал".
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