В пожаре в Уфе пострадали двое мужчин, один из них скончался

В минувшей ночью в Уфе произошел пожар в одной из трехкомнатных квартир жилого дома по ул. Менделеева, 9/1. Возгорание произошло на 5 этаже. На место происшествия, немедленно прибыли все службы города. В результате пожара пострадало двое мужчин, одного из которых спасти не удалось. Хозяина квартиры увезли в реанимацию. Причина пожара выясняется.