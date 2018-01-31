Рассрочка без процентов: забота о покупателе или хитрость коммерсантов?

Медиакорсеть выяснила, насколько можно доверять словам банкиров и продавцов, предлагающих беспроцентную рассрочку и прочие «блага».

Обещание предоставить беспроцентную рассрочку или кредит «под ноль процентов» при покупке того или иного товара в наши дни стало очень распространенным явлением. Медиакорсеть постаралась вникнуть в принципы работы этой системы. Действительно ли можно купить товар и не переплатить ни рубля?

Расплата без переплаты

За 11 месяцев 2017 года в стране было продано в кредит или рассрочку примерно 9 млн товаров. Такие данные привело агентство Frank Research Group.Очевидно, что наибольшей популярностью пользуется покупка товаров в рассрочку под 0%.

При этом покупатели зачастую не отдают отчета в том, что на самом деле оформили не только договор купли-продажи, но и кредитный договор с банком. И это может рано или поздно обернуться для них серьезной проблемой.

- Эта ситуация может послужить причиной финансовых потерь, например, в случае возврата товара. Дело в том, что расторжение договора купли-продажи и возврат денег не повлекут за собой и прекращение обязательств покупателя перед банком-кредитором в качестве заемщика. В случае отказа от товара, покупателю придется оформить погашение кредита, в том числе внести в банк плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором, - разъяснил ресурсу udm-info Сергей Колганов, начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Так, уфимский юрист Айгуль Файзуллина рассказала Медиакорсети, в какую неприятную ситуацию попал ее клиент - житель города Сибая Искандер С., когда приобрел в одном из ювелирных магазинов в подарок своей супруге кольцо с бриллиантом, оформив покупку в рассрочку. Однако когда он подарил кольцо супруге, та стала ругать его и потребовала, чтобы он поменял кольцо на другое, которое стоит чуть больше, но именно о нем женщина давно мечтала. Супруги отправились в магазин вместе и после внесения небольшой доплаты радостная женщина надела вожделенное украшение.

- Проблема возникла через месяц, когда вдруг выяснилось, что с карты моего клиента были сняты платежи за оба кольца. Оказалось, что договор купли-продажи был составлен таким вот хитрым образом. По просьбе клиента я отправилась в банк вместе с ним. Нам пришлось долго разбираться и наведаться туда не однажды, пока первый кредитный договор удалось аннулировать, - рассказала Айгуль Файзуллина.

Если разобраться, то рассрочка – это, по сути, тот же кредит, тут есть определенные обязательства перед банком, которые не так-то просто аннулировать. По большому счету рассрочка по-своему выгодна как для продавца, так и для покупателя, потому что дает ему возможность приобрести товар без переплаты в рассрочку, делая его более доступным для покупателя. Продавец, в свою очередь, тоже получает выгоду от увеличения объемов продаж.

Принципы работы рассрочки следующие. За телевизор стоимостью в 50 тыс рублей покупатель может платить по частям (допустим, по 5 тыс рублей в месяц). Однако не стоит заблуждаться насчет того, кто предоставляет рассрочку покупателю. Это делает вовсе не магазин, а его банк-партнер. При этом магазин дает скидку банку, так что в кредитном договоре цена телевизора будет уже не 50 тысяч, а 42 тысячи рублей. Это связано с тем, что магазин за проданный телевизор получит от банка сразу 42 тысячи рублей, а оставшиеся 8 тысяч рублей банку платит магазин – это и есть проценты, которые банк заработает на этом договоре в течение года. То есть кредит получается на самом деле вовсе даже не беспроцентным. На самом деле проценты по кредитному договору просто уже заранее включены в стоимость товара.

- Внимательно прочитайте договор и изучите условия, на которых предоставляется кредит. Вы сможете существенно сэкономить, если погасите кредит досрочно, так как заплатите меньший процент, - поделился советом менеджер одного из магазинов бытовой техники в Уфе.

Как показывает практика, чаще всего этой схемой пользуются магазины бытовой техники, мебели, меховых изделий и стройматериалов. Свою выгоду они получают еще и за счет того, что цена товара в таких магазинах бывает обычно завышена изначально. Поэтому не стоит удивляться, что в других торговых точках аналогичный товар может быть дешевле на 10-15%. Клиентам стоит учесть еще один важный нюанс: для получения выгоды менеджеры в магазинах практически всегда нацелены всучить покупателю дополнительные услуги.

Три в одном или даже больше

В качестве дополнительной услуги при оформлении рассрочки на бытовую технику представители банков могут предложить покупателю, например, страховку от банка от потери работы или продление гарантийного срока на покупку. При этом дополнительная плата за такие услуги может достигать 15-20%.

Уфимка Татьяна Д. рассказала Медиакорсети, как, приехав в магазин за новым телевизором, ушла оттуда с бытовым трансформатором, 3D-очками, новой антенной и даже тумбочкой, оставив в салоне бытовой техники не 15 тысяч, а вдвое большую сумму. Больше всего ее возмутил тот факт, что по словам менеджера, приобретение этих сопутствующих товаров является обязательным. Уже дома покупательница зашла в интернете на юридический сайт и поняла, что ее, мягко говоря, ввели в заблуждение.

Как говорят юристы, занимающиеся защитой прав потребителей, покупатель всегда имеет право отказаться от дополнительных услуг, тем более если необходимость приобретения дополнительной услуги преподносится как важное условие договора, без которого не предоставляют рассрочку. Надо внимательно изучить условия акции. Нужно контролировать свое поведение и постараться не попадаться на удочку ловким менеджерам магазинов.

И банки туда же!

Как свидетельствует статистика от Центробанка, рассрочка составляет сегодня 80% от общего объема всех кредитов, оформляемых непосредственно в точках продаж. Поэтому имеет смысл вникнуть в нюансы данного кредитного предложения.

По словам Сергея Колганова, весьма частым нарушением банков в данной области становится несвоевременное сообщение клиенту о возникшей у него задолженности. А в результате у него накапливаются долги из суммы пеней и штрафов и портится кредитная история.

Поучительную историю поведала пострадавшая в подобной ситуации жительница Стерлитамака Ильмира Ч.

- Пару лет назад мы решились осуществить мою давнюю мечту и купить мне норковую шубу. Менеджер магазина сообщил нам, что можно оформить такой удобный договор, который будет не совсем кредитом. Послушав его, мы даже и не восприняли всерьез заключенный договор. Платежи вносили не строго по графику, а по мере появления средств, тем более что банк никаких напоминаний о платежах не присылал. А потом словно гром с ясного неба пришло известие, что у нас накопилась просроченная задолженность по этому кредитному договору. В итоге наша кредитная история от этого пострадала, - поделилась своим печальным опытом Ильмира Ч.

Как утверждают эксперты, бывают также случаи, когда менеджеры банка или магазина предоставляют неполную информацию об условиях договоров. Так, покупатель при оформлении кредита может не заметить содержащийся в договоре пункт о том, что при подписании соглашения банк вправе выпустить клиенту кредитную карту (разумеется, с наличием комиссии за обслуживание).

Вдобавок достаточно регулярно потребители не имеют представления о том, кто же является их фактическим кредитором – банк или магазин.

Вместо банковских кредитов покупателям также оформляют займы микрофинансовых организаций, у которых принципиально иные условия погашения долгов и предусмотрены ощутимые штрафы в случае просрочки.

Полезные советы

- Нередко продавцы специально завышают стоимость товаров, так что важно сравнивать цены в разных магазинах.

- Нужно держать себя в руках и не поддаваться на уговоры о приобретении дополнительных услуг и товаров. Ваш отказ от дополнительной страховки никакне повлияет на предоставление рассрочки, потому что магазину все равно нужно продать товар, а банк не откажет вам при наличии хорошей кредитной истории.

- Следует внимательно читать текст договоров купли-продажи и кредитного договора.

- Не нужно пропускать сроки кредитов, потому что рассрочка – это тот же кредит, только с другим названием.