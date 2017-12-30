Как за год изменились цены в Уфе

Стоимость проезда осталась прежней, а вот цена потребительской корзины заметно выросла.

В 2017 году инфляция составила +2,49 процентов, а стоимость корзины потребителя повысилась до +4,78 процентов, сообщают «Idel.Реалии».

В Уфе больше всего подорожали билеты в кино – на целых 40 рублей. А вот сильнее всего снизилась цена на курицу – на 20 рублей.

С января по декабрь 2017 года цены менялись следующим образом. Свинина стоила в начале года 270 рублей, сейчас продается за 299,90 рублей, курица стала стоить в среднем 124,90 рублей после 145 рублей.

Сахар-песок подешевел на 10 рублей за килограмм и стоит сейчас 37,30 рублей. Цена на молоко наоборот увеличилась и стоит сейчас 130 рублей за литр. Также увеличилась стоимость сливочного масла – с 97,50 до 109,90 рублей. Яйца стоили 71 рубль за десяток, а сейчас средняя цена составляет 54,90 рублей.