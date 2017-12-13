В Башкирии в очередной раз подняли цены на бензин

В среднем за год цены на дизельное топливо выросли на 7 процентов, а на бензин на 4,3 процента.

С 13 декабря снова поднялись цены на дизельное топливо и бензин. Так, литр бензина марки АИ-92 стоит 36,70 рубля, АИ-92 ATUM — 37,30 рубля, АИ-95 ATUM — 39,70 рубля. А дизельное топливо стоит 40,10 рубля за один литр.

В целом по Башкирии цена на бензин выросла на 4,3 процента, а дизельного топлива на семь процентов.

Напомним, в последний раз о повышении цен мы писали в конце ноября. Тогда заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что с середины ноября будут увеличены пошлины для нефтяных компаний.