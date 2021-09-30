Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства

Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства
Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства
Вчера, 16:19ЭкономикаТатьяна МайороваФото: bashspirt.ru
Осталось совсем немного времени до нашего главного события трех лет — 22 октября запускаем завод «БашБиоСпирт». Пресс-служба «Башспирта» поделилась деталями церемонии торжественного открытия.

Как следует из исторических документов, 225 лет назад дворянин Сергей Левашов открыл первую в Стерлитамаке винокурню и дал старт алкогольному производству в Башкирии. В его честь «Башспирт» разработали эксклюзивный напиток в ограниченной серии — всего 1000 бутылок. Каждая бутылка будет иметь свой номер.

В пространстве внутреннего двора нового завода развернется настоящее подворье 18-го века, там будут ярмарочные лотки с разнообразными угощениями, чеканные производства, русские народные и башкирские промыслы, аутентичная башкирская юрта и, конечно, актеры в костюмах тех времен.

Фото:bashspirt.ru

Одним из персонажей этого действа станет сам Левашов, который будет окунать бутылку напитка, названного в его честь, в красный сургуч, наносить эксклюзивный номер и презентовать ее гостям.

Напомним, открытие завода «БашБиоСпирт» войдет в программу первого международного алкогольного форума «Высший градус», который пройдет в Башкирии 21 и 22 октября. Форум «Высший Градус» задуман стать главной площадкой алкогольной индустрии формата B2G. Мероприятия обширной деловой программы пройдут в пространстве конгресс-холла «Торатау».

Свое участие в работе форума подтвердили представители Российского экспортного центра, Роскачества, ведущие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, федеральные розничные сети, российские и иностранные эксперты, журналисты.

Генеральный партнер форума - АО «Башспирт». Медиапартнером форума выступает холдинг 1MI, в состав которого входит издание Mkset.ru.

Материалы по теме:
Юбилеи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы