Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства

Как следует из исторических документов, 225 лет назад дворянин Сергей Левашов открыл первую в Стерлитамаке винокурню и дал старт алкогольному производству в Башкирии. В его честь «Башспирт» разработали эксклюзивный напиток в ограниченной серии — всего 1000 бутылок. Каждая бутылка будет иметь свой номер.
В пространстве внутреннего двора нового завода развернется настоящее подворье 18-го века, там будут ярмарочные лотки с разнообразными угощениями, чеканные производства, русские народные и башкирские промыслы, аутентичная башкирская юрта и, конечно, актеры в костюмах тех времен.
Одним из персонажей этого действа станет сам Левашов, который будет окунать бутылку напитка, названного в его честь, в красный сургуч, наносить эксклюзивный номер и презентовать ее гостям.
Напомним, открытие завода «БашБиоСпирт» войдет в программу первого международного алкогольного форума «Высший градус», который пройдет в Башкирии 21 и 22 октября. Форум «Высший Градус» задуман стать главной площадкой алкогольной индустрии формата B2G. Мероприятия обширной деловой программы пройдут в пространстве конгресс-холла «Торатау».
Свое участие в работе форума подтвердили представители Российского экспортного центра, Роскачества, ведущие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, федеральные розничные сети, российские и иностранные эксперты, журналисты.
Генеральный партнер форума - АО «Башспирт». Медиапартнером форума выступает холдинг 1MI, в состав которого входит издание Mkset.ru.