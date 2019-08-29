Выручка «Россетей» выросла на 3% в первом полугодии

Доход группы компаний «Россети» за первые шесть месяцев текущего года перескочил отметку в 500 миллиардов рублей. Этот объем выручки на 3% превышает аналогичный показатель 2018 года.
Чистый доход группы компаний достиг отметки в 68 миллиардов рублей. Это на 15,1% выше аналогичного прошлогоднего показателя. EBITDA тоже продемонстрировал прирост в 14,3% - 167,7 миллиарда рублей, сообщают “Новые известия”.Представители «Россетей» сообщили, что вице-премьер Дмитрий Козак одобрил инициативы компании по регулированию законодательства.
Отмечается, что энергетики выступили с инициативой о принятии долгосрочных тарифов для всех энергетических компаний. Также «Россети» предложили заняться усовершенствованием системы оплаты льготного присоединения, оплаты неиспользуемого резерва потребителями, а также дифференциации тарифов по ФСК. Отмечается, что позднее премьер России Дмитрий Медведев распорядился об утверждении предложений «Россетей».
Необходимо напомнить, что «Россети» теперь могут перенаправлять часть денежных средств в счет дополнительных дивидендов для акционеров компании. Этому способствовало изменение в законодательстве «Об электроэнергетике», по которому энергетические компании могут регулировать тарифы и цены на срок не менее пяти лет, только основываясь на долгосрочные нормативы регулирования работы. То есть деньги, которые будут получены из-за снижения объема технических затрат, компания может реализовать в счет улучшения инфраструктуры для повышения уровня качества услуг, а также в счет дополнительных дивидендов.