Выручка «Россетей» выросла на 3% в первом полугодии

Отмечается, что энергетики выступили с инициативой о принятии долгосрочных тарифов для всех энергетических компаний. Также «Россети» предложили заняться усовершенствованием системы оплаты льготного присоединения, оплаты неиспользуемого резерва потребителями, а также дифференциации тарифов по ФСК. Отмечается, что позднее премьер России Дмитрий Медведев распорядился об утверждении предложений «Россетей».

Необходимо напомнить, что «Россети» теперь могут перенаправлять часть денежных средств в счет дополнительных дивидендов для акционеров компании. Этому способствовало изменение в законодательстве «Об электроэнергетике», по которому энергетические компании могут регулировать тарифы и цены на срок не менее пяти лет, только основываясь на долгосрочные нормативы регулирования работы. То есть деньги, которые будут получены из-за снижения объема технических затрат, компания может реализовать в счет улучшения инфраструктуры для повышения уровня качества услуг, а также в счет дополнительных дивидендов.