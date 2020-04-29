Фото: pxhere.com
Рубль укрепился к доллару и евро
29 апреля, 21:08Экономика
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На открытии торгов Московской биржи российская национальная валюта укрепилась к доллару и евро.
По данным на 29 апреля, доллар подешевел на 34 копейки до 73,80 рублей. Евро потерял 11 копеек и теперь стоит 80,09 рублей. Об этом пишет russian.rt.com.
В последние месяцы курс рубля демонстрирует отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на «черное золото».
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