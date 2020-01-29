Рост внешней торговли России приостановился

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Федеральной таможенной службы, двухлетний рост внешней торговли РФ приостановился. В прошлом году этот показатель снизился на 3,3% и составил 665 миллиардов долларов.
Экспорт из России сократился на 6%, до 423 миллиардов долларов, а импорт стал больше на 1,7% и составил 243 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия» 29 января.
Эти изменения возникли за счёт снижения объемов продаж газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, возросли темпы поставок из-за рубежа автомобилей и лекарственных препаратов.
По мнению экспертов, это не способно заметно повлиять на экономику России. Отмечаются и позитивные изменения. Например, возрос экспорт несырьевых неэнергетических товаров.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей