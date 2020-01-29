Рост внешней торговли России приостановился

Экспорт из России сократился на 6%, до 423 миллиардов долларов, а импорт стал больше на 1,7% и составил 243 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия» 29 января.

Эти изменения возникли за счёт снижения объемов продаж газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, возросли темпы поставок из-за рубежа автомобилей и лекарственных препаратов.