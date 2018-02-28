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Правительство Башкирии приравняло Агидель, Сибай и Межгорье к моногородам
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Правительство Башкирии приравняло Агидель, Сибай и Межгорье к моногородам

Сегодня, 18:34ЭкономикаРустэм Башкирцев
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