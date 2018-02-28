Правительство Башкирии приравняло Агидель, Сибай и Межгорье к моногородам
Сегодня, 18:34ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Решение об этом принято 21 февраля.
Источник: Министерство экономического развития РБ
Правительство Башкирии приравняло на региональном уровне города Агидель, Сибай и ЗАТО Межгорье к моногородам, следует из сообщения на сайте министерства экономического развития республики.
В правительстве республики отмечают, что это стало первым шагом реализации плана мероприятий по повышению уровня социально-экономического развития городских округов городов Агидель и Сибай, ЗАТО Межгорье, утвержденного Правительством РБ в декабре 2017 года.
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