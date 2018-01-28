Почему туймазинские тепличники не видят госинвестиций

Этот вопрос задаётся так давно, что всем надоел, но мало кто докапывался до сути.

Уже много лет в ассоциации «Туймазинец» (136 хозяйств) сокращаются площади, количество мигрантов, а объём производимых ими овощей растёт. В 2014 году на 273 гектарах произведено 45 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта, в 2015 – 48, в 2017 на 245 га – 50 тысяч тонн. Даже приближающиеся к банкротной черте, не прекращают деятельность, переходят на открытый грунт, гасят долги и снова начинают с одного гектара. Вдумайтесь: по данным минсельхоза России в прошлом году из 500 тысяч тонн тепличных овощей, собранных в России, 10% – это доля всего четырёх туймазинских сёл.

– Почему в хозяйства, наработавшие опыт, связи, партнерские торговые отношения, договоры с сетями, создавшие инфраструктуру, не идут крупные госинвестиции? – спросили мы у председателя Ассоциации К(Ф)Х «Туймазинец» Минзагита Шангареева.

– Серьёзная федеральная господдержка возможна при использования 1-2 юрлицами 300 гектаров капитальных теплиц, - ответил Мингазит Шангареев. - Напомню, что у нас обратная тенденция, кстати, наметившаяся уже по всей России. Из-за роста тарифов и введения энергосбережения теплицы будут уменьшаться. Ассоциация приглашала в хозяйства руководителей ведомств разного уровня, привозила министров, предлагала свои инвестиционные расчёты, но в конечном итоге нужно пересматривать федеральный порядок господдержки тепличной отрасли. Сегодня строительство одного гектара капитальной теплицы обходится в 120-140 миллионов рублей. Эти деньги часто вбухиваются в новых крупняков Краснодарского края и Ставрополья. Но кто гарантирует, что через лет пять одно юрлицо, например, после роста поставок импортных овощей не вылетит в трубу, вместе с государственными миллиардами? Стоит ли строить комплексы на голом месте, когда можно дать кредиты под уменьшенные проценты жизнеспособному туймазинскому бизнесу?

- Если поддержать завершение модернизации оборудования всего десяти овощеводческих хозяйств района, то через два-три года мы увидим другие цифры, а государство получит гораздо больше налогов. А пока Ассоциация третий год не получает погектарные субсидии по линии минсельхоза республики, – подчеркнул Шангареев.

Фермерам не легко оставить инвестиции в размере десятков миллионов рублей, вложенных за 20 лет в малую родину: асфальтобетонные и грунтовые дороги, освещение, общежития, бани, столовые, водопроводы, газовые коммуникации... Они тащат «социалку» сел. Они не хотят терять партнеров, налаженные связи. Закрывшим тепличный бизнес, возможно, придётся работать в других местах, оставить родное сельское окружение. Поэтому, чтобы этого не допустить, они в труднейших условиях постоянно сокращают издержки. И который год надеются на федеральные кредиты. Заметьте, не дармовые, а с возвратом.