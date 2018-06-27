Глава компаний РТК: У нас большой потенциал развития лесного комплекса

В период с 2017-2018 годы (июль-апрель) в стране на 64% увеличилось количество отправленного на экспорт зерна. Тому поспособствовали исторический рекорд по сбору зерна – 135,4 млн т., введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда регионов центральной России, Поволжья, Урала и Сибири и рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200 за тонну, впервые за три года.

При этом за последние 10 лет были заключены долгосрочные договоры, позволяющие качественно планировать на долгий период, обновлен стареющий парк зерновозов. Уже к завершению зернового сезона в компании достичь рекорда в 19 млн т.

Важно отметить, что рынок становится «чище» - уходят посредники, в ряде регионов уже сами производители решают, как и куда отправить зерно.

Для дальнейшего наращивания производства зерна у страны есть все возможности: пашни, вода, люди готовые и любящие работать на своей земле, а с внедрением новых технологий наш рынок, может продолжать расти теми же темпами еще много десятков лет. Главное — соответствовать требованиям рынка.

Согласно прогнозам, в этом году урожай зерна составит около 120 млн т. Задача номер один сегодня - увеличить рост оборачиваемости вагонов, а здесь грамотное государственное регулирование может дать колоссальный эффект.

Обновление парка

Количество вагонов - не панацея, важно, развивать технологию. В США более 90% зерновых перевозок маршрутизировано. В нашем парке более 65 тысяч вагонов. С 2008 года нам удалось продвинуться в направлении развития этой технологии. Но рынку зерна в отличие от угля или руды необходимы технологические преференции, ведь груз концентрируется не в одном месте добычи, а на сотнях станций.

Поставки в Египет и планы на Китай

В нынешнем сезоне в Египет Россия поставила 8,7 млн тонн зерна (с июля по май). Импорт пшеницы для этой страны — вопрос социальной стабильности. Так как российская пшеница наиболее конкурентноспособна, проблем с поставкой быть не должно.

В Китай страна отправляет всего 60 тысяч тонн за сезон. Это цифра незначительна. Связано это отчасти с тем, что на Дальнем Востоке пока терминала. Несмотря на это, планы на поставки в Поднебесную уже есть.

Объем лесоперевозок

С 2014 года рынок ЖД перевозок лесо-и пиломатериалов начал восстанавливаться после пятилетнего падения с 2008 по 2013 годы. Потенциал развития лесного комплекса России очень большой. В настоящее время вклад в экономику лесного комплекса существенно ниже аналогичного показателя развитых стран обладающих лесными ресурсами. Правительство Российской Федерации ведет работу по развитию лесного комплекса и планирует существенное увеличение производства продукции глубокой переработки древесины.

Санкции и рубль: что дальше?