Татьяна Минеева оценила инициативу Титова об отсрочке и снижении страховых взносов

Татьяна Минеева оценила инициативу Титова об отсрочке и снижении страховых взносов
Татьяна Минеева оценила инициативу Титова об отсрочке и снижении страховых взносов
Вчера, 21:58ЭкономикаФото: фрагмент видео
Московский уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева прокомментировала предложение бизнес-омбудсмена при президенте РФ Бориса Титова о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов одновременно с их снижением до 15%. По ее словам, это оптимальное и своевременное решение.

Минеева отметила, что страховые взносы по сути представляют собой налоги и снижение фискального бремени для малого и среднего бизнеса в нынешних экономических реалиях является правильным шагом, пишет vostokmedia.com. По ее словам, России необходимо импортозамещение. Нужно создавать масштабное производство различных товаров, для чего, в свою очередь, требуются миллионы рабочих мест, расположенных рядом с местом жительства работников. А это стране может дать только малый и средний бизнес, получающий сегодня оперативную и реальную поддержку, пояснила бизнес-омбудсмен Москвы.

Напомним, 25 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что считает необходимым предоставить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий, поставляющих товары на внутренний рынок, сроком на один год, и дал поручение Кабмину подготовить подробные предложения по этой теме с учетом экономической ситуации. Глава государства сообщил, что льготный период распространится на второй квартал нынешнего года, а для производственных предприятий — также на третий квартал. Путин уточнил, что данная мера коснется более 2,8 млн предприятий, где работают порядка 52 млн сотрудников, и это даст возможность бизнесу сохранить около 1,6 трлн рублей.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что решение российского президента об отсрочке выплаты страховых взносов за второй квартал затронет две трети отечественной экономики, в результате чего бизнесу удастся сохранить около 1,1 трлн руб. на платежах за второй квартал, и еще 0,5 трлн — за третий квартал. А бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил объединить отсрочку по уплате страховых взносов со снижением ставки взносов до 15% для всех категорий бизнеса. По его словам, согласование такой отсрочки поможет предприятиям и благоприятно скажется на ценообразовании, а также даст возможность в сжатые сроки перенаправить потоки с экспорта на внутренний рынок. Но, с другой стороны, такой меры были бы достойны и экспортно ориентированные технологичные компании, прокомментировал бизнес-омбудсмен при президенте РФ.

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