Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии экологи оспорят в УФАС конкурсы на отбор регоператора ТКО
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
000

В Башкирии экологи оспорят в УФАС конкурсы на отбор регоператора ТКО

Сегодня, 16:50ЭкономикаОльга Корзик
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Эксперт: жертвами «колдунов» уже стали 10% взрослого населения Уфы
В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии