В Башкирии экологи оспорят в УФАС конкурсы на отбор регоператора ТКО

Об этом Медиакорсети рассказал председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.

В Башкирии экологи и предприниматели в сфере обращения с отходами намерены оспорить в управлении Федеральной антимонопольной службы Башкирии конкурсы на отбор региональных операторов по обращению с отходами. Об этом сегодня Медиакорсети рассказал председатель союза экологов Башкирии, председатель саморегулируемой организации «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» Александр Веселов. Он заявил, что в конкурсной документации допущено множество нарушений.

- Предпринимается очередная афера. Аффилированные при министерстве экологии коммерческие структуры, пользуясь несовершенством законодательства, будут протащены по конкурсным условиям через аукционы и естественно получат этот рынок, - сказал он.

По его мнению, приведенная стоимость услуг регионального оператора существенно занижена, что приведет к невозможности исполнения регоператорами своих функций по эффективному и экологически безопасному управлению отходами.

- Она рассчитана по старым нормативам и по старой территориальной схеме, т.е. выборы регоператоров будут проводится по территориальной схеме управления отходами, которая была утверждена Правительством РБ в 2016 году. Она абсолютно не отвечает требованиям действующего законодательства , не содержит экономических расчетов, не соответствует большей частью фактическим объемам образования отходов, поскольку была принята второпях, лишь бы в сроки успеть, говорит Александр Веселов. – Так, лишь в 2017 году были приняты нормативы накопления отходов. Они в два раза выше, чем те, которые заложены в прежней территориальной схеме. Получается, экономика у нас работать не будет... На таких нормативах система обращения с отходами, которая худо-бедно работает, будет продолжать деградировать, а население получит кратный рост тарифов за услуги регоператоров ТКО.

Также он отметил, что наблюдается очень большое «плечо перевозок отходов по зонам».

- Республика поделена на 5 зон. К примеру, к зоне по югу республики присоединено Зауралье, но там у нас нет ни одного официального полигона для захоронения или переработки отходов. Куда везти? Везти только в Белорецк можно, а это через перевалы до двух сотен километров. Аналогично по уфимской зоне, к которой присоединена территория северо-востока республики. Это экономически нереально для будущих регоператоров - говорит Александр Веселов.

Эколог также отмечает, что конкурсная комиссия, которая будет подводить итоги заявок, «создана кулуарно министерством экологии РБ , туда включены «только свои люди».

- Мы несколько раз обращались в правительство с предложением обеспечить открытость работы комиссии, чтобы представители нашей независимой саморегулируемой организации включили в состав комиссии и по закону имеем право на это. Но нам прогнозируемо отказали, поэтому возникает вопрос: «Кто будет отвечать за «запланированный» провал реформы управления отходами в республике?» - сказал он.