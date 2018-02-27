В Башкирии отберут региональных операторов по обращению с отходами

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило конкурс.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии объявило конкурс, по итогам которого планирует отобрать пять региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, что в соответствии с новой схемой обращения территориальных отходов республика будет поделена на пять зон.

Первая зона включает Уфу и 14 близлежащих районов, в том числе Уфимский, Чишминский, Иглинский и т.д. Здесь, как отмечают в минэкологии, проживает около 1,5 млн человек, объем образования отходов здесь составляет 742 тыс тонн. Количество контейнерных площадок составляет 8,1 тыс шт. В данной зоне расположены 8 полигонов и около 540 несанкционированных свалок. Плата оператора за данную зону составляет – 12,76 млрд руб.

Вторая зона объединяет города Агидель и Нефтекамск, а также 12 муниципальных районов, в том числе Аскинский, Балтачевский, Бирский и т. д. В этой зоне проживает суммарно 559,34 тыс человек. Объем образования отходов составляет 226,68 тыс. тонн. Здесь расположены 2,6 тыс контейнеров, 8 полигонов и около 700 стихийных свалок. Плата составляет 3,15 млрд руб.

Еще одна зона объединяет Сибай, Кумертау, Салават и Стерлитамак и 18 муниципальных районов. Здесь проживает около 1,35 млн человек. В год здесь образуется около 584 тыс тонн отходов. На территории зоны расположены 6,3 тыс контейнерных площадок, 7 полигонов и около 1 тыс свалок. Оператору придется заплатить за эту зону 9 млрд руб.

В четвертой зоне проживает около 584,7 тыс человек. Она объединяет город Октябрьский и 10 муниципальных районов. За участок, где в год образуется около 228 тыс тонн отходов, оператору придется заплатить 3,43 млрд руб. Здесь расположены 4,8 тыс контейнеров, 8 полигонов и около 570 стихийных свалок.

Пятая зона, или как ее назвали в минэкологии, «четыре плюс», включает ЗАТО «Межгорье». В городе проживает около 17,35 тыс человек. В год здесь образуется 9,3 тыс тонн отходов. Здесь всего один полигон. Плата оператора здесь составляет 208,76 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта. Сам конкурс назначен на 30 марта.