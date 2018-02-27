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В Башкирии отберут региональных операторов по обращению с отходами
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В Башкирии отберут региональных операторов по обращению с отходами

Сегодня, 14:19ЭкономикаОльга Корзик
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