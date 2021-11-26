Летом 2021 года снижение объемов госзакупок превзошло ожидания

По данным «Контура», полученным после анализа ЕИС, в 3-м квартале текущего года упал номинальный совокупный объем закупок государства (по ФЗ-44) и госкомпаний (по ФЗ-223) до 11,5 трлн рублей, год назад он составлял 12,7 трлн рублей. Влияние инфляции (потребительской — свыше 8%, промышленной — 23,6%), а также существенной части «промежуточных» товаров в этих госзакупках фактическое уменьшение госспроса достигло уже несколько десятков процентов. Непосредственно закупки госкомпаний за третий квартал увеличились (7,1 трлн руб. в отличие от прошлогодних 6,2 трлн руб.), но это объясняется переносом периода наиболее активных продаж топлива, без них закупки по ФЗ-223 неизменно упали бы.