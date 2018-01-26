В Башкирии ипотека за год выросла на 11 процентов

Росреестр подвел итоги 2017 года.

Вчера, 25 января, на расширенном заседании коллегии республиканского управления Росреестра подвели итоги 2017 года.

За год управлением Росреестра в Башкирии было зарегистрировано более 729 тыс прав на недвижимость, сделок и обременений, кроме того произведено более 134 тыс действий по кадастровому учету, что для ведомства с 2017 года является новой функцией.

Как было отмечено на заседании, ежедневно в управление Росреестра обращается около 4 тысяч жителей республики.

По данным Росреестра можно судить о динамике в строительной отрасли. Так, в 2017 году количество регистрационных записей об ипотеке увеличилось по сравнению с 2016 годом на 11% (78 321), а зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - на 15 % (17 198).