Рост экспорта и влияние пандемии на внешнюю торговлю прокомментировали в ФТС

Рост экспорта и влияние пандемии на внешнюю торговлю прокомментировали в ФТС

Рост экспорта и влияние пандемии на внешнюю торговлю прокомментировали в ФТС

Вчера, 21:11
Экономика
Фото: pxhere.com
Объемы экспорта в России по результатам текущего года могут оказаться выше своих докризисных уровней. Общая сумма составит около 430 миллиардов долларов, прогнозируют эксперты.

Положительной динамике способствуют уверенное восстановление глобальной экономики, а также рост цен практически на все товары, поставляемые за границу. Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин проинформировал об этом в интервью корреспондентам RT.

На долю топливно-энергетической продукции придется в 2021 году основная часть российского экспорта. Кроме того, мы весьма активно продолжаем наращивать объемы поставок несырьевых товаров.

«Уже сейчас по экспорту мы вышли на уровень $331 млрд, по году ожидаем где-то $430 млрд, — сообщил Ивин. — Это больше, чем в 2019 году, тогда было $424 млрд, но пока не дотягивает до показателей 2018 года, когда объем поставок достиг $450 млрд».

Эксперт заявил, что речь идет об абсолютно достижимых цифрах. Все международные тренды, связанные с восстановлением экономик и повышением цен на товары почти всех групп, позволят России нарастить свой экспорт по стоимостной составляющей, подчеркнул замглавы ФТС.

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