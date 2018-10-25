В Башкирии эпидемия гриппа начнется в феврале-марте

Два новых штамма вируса гриппа атакуют Башкирию в этом эпидемическом сезоне, эпидемия прогнозируется на февраль-март 2019 года, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Зухру Шагиеву.

"У нас традиционно эпидемический подъем наблюдается в январе-марте. Мы ожидаем, что в этом сезоне в феврале-марте будет подъем заболеваемости", - сказала Шагиева.

Распространение в регионе получат три штамма вируса гриппа: новые виды - A2 (H3N2) (Сингапур) и B (Колорадо) и циркулирующий с 2009 года А1(H1N1) (Мичиган, "свиной").

Последний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии регистрировался с 5 февраля по 15 апреля (10 недель). За этот период гриппом и ОРВИ переболели 275, 3 тыс. человек или 6,8 процентов от общей численности населения республики. Доля детей среди заболевших превысила 65 процентов.