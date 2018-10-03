Минздрав РБ: в Башкирии привиты от гриппа 636 тысяч человек

Это число соответствует 15,6 процентам населения республики.
На селекторном заседании Минздрава республики рассказали о количестве привитых людей в Башкирии. По данным заместителя министра здравоохранения Юлии Кофановой, 15,6 процентов населения могут не бояться болезней – уже привиты. Из них 633,9 тысяч человек были привиты за счет средств из федерального бюджета, личные или средства организаций потратили на прививки еще 2,4 тысяч человек.
На прививки за счет федеральных средств могут претендовать лишь люди из группы риска – это дети, студенты, лица старше 60 лет, медработники, призывники, а также сотрудники социального обслуживания.
Напомним, о начале эпидемиологического сезона в республике объявили в начале сентября. По данным медиков, в этом году ожидается распространение штамма вируса А(H1N1)2009. В прошлом году в конце эпидемологического сезона население республики подверглось атаке гриппа В, поэтому сезон заболеваний был дольше, чем в прежние годы.