Объединенная зерновая компания: дефицит муки возник из-за нехватки вагонов

Проблема в том, что все вагоны ушли на экспортные направления.

Дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Как сообщили «Новые Известия», из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков.

Такое положение дел может обернуться дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен. «КоммерсантЪ» со ссылкой на власти Сант-Петербурга передает, что о трудностях ряда мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича. В письме господин Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создаёт риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства. Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор.

Вместе с тем государство в 2016 году стало собственником почти 3000 вагонов.

Объединенной зерновой компанией (ОЗК) были приобретены инновационные вагоны для решения задач по «обеспечению продовольственной безопасности». Направлены ли данные вагоны в помощь Санкт Петербургу - пока не известно. Источник на рынке обещал предоставить соответствующие цифры в течении суток.

Вместе с тем сегодня на рынке железнодорожных перевозок работает “Русагротранс”, который Федеральная антимонопольная служба считает доминирующим субъектом, и другие участники рынка, как, например, “Технотранс”. Цены “Русагротранса” регулятор подвергает мониторингу, остальные операторы пользуются свободным ценообразованием. Из-за ценового контроля стоимость предоставления вагонов у “Русагротранса” существенно дешевле, чем у недоминирующих компаний, поэтому борьба идет именно за его вагоны»,— рассказывает собеседник “Ъ” в отрасли.

Он же сообщает, что небольшие компании неохотно обеспечивают внутренние перевозки из-за их малой доходности, и государство в состоянии отдавать указания только компаниям, на которые у него есть влияние. У мелких участников рынка цены на перевозку могут доходить до 2500 тысяч рублей, в то время как у «контролируемых» участников цена составляет порядка 1500 рублей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько связывает замедление оборачиваемости вагонов с нехваткой локомотивной тяги и традиционно низкой скоростью отгрузки зерна с элеваторов в центре России и Поволжье. По подсчетам «Совэкона», в июле-сентябре объем железнодорожных перевозок зерна в РФ вырос на 88%, до 1,4 млн тонн.

Минтранс предлагает внести поправки в закон, устанавливающие штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. Обсуждается и необходимость мониторинга цен недоминирующих операторов, утверждает источник “Ъ”.

Попало ли в перечень поручений министерства привлечение вагонов ОЗК не сообщается.

В администрации Петербурга добавили, что город также могут включить в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна и рассматривать заявку на подачу вагонов в этом направлении в первоочередном порядке.

Между тем аграрные регионы страны страдают от ... переизбытка зерна. Рекордный урожай в 133 млн тонн, который собрали в 2017 году, оборачивается дефицитом мест на элеваторах и хлебоприемниках.

«Вину за дефицит места на элеваторах и хлебоприемниках генеральный директор ООО «Соколово», председатель Ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области Анатолий Степанов возлагает на АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК)» сообщает газета РБК.

«Мы пошли в атаку, но патроны нам не подвезли. Начали кичиться с конца лета, что идем на очередной рекорд. А кто подумал о том, как обеспечить перевозчиков транспортом, кто подумал о том, где хранить лишний объем? Может просто отдать его голодающим, убрать его с рынка».

Предприниматель отмечает, что в начале весны все цены на оборудование повысились, а сегодня цена на конечную продукцию — упала.