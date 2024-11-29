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Вагоны

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2024
Из Уфы в Москву запустят новый состав
29 ноября, 09:11
Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
6 ноября, 19:47
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Пассажирка рейса «Казань — Адлер» рассказала в соцсетях то, что ей пришлось пережить под Волгоградом, и как сейчас обстоят дела.
30 июля, 09:33
Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу
Транспортники рассказали лайфхаки для пассажиров железной дороги, нагрузка на которую значительно выросла из-за закрытия на ремонт Шакшинского моста.
22 июля, 11:39
Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
Протяженность подвижных составов и-за давки пассажиров увеличат от 50% до 100% в часы пик, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
11 июля, 09:51
Шакша — Уфа: как доехать и сколько стоит
7 июля, 17:19
2023
В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности
17 октября 2023, 03:51
Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено
Об этом сообщает Башкортостанская ППК.
15 сентября 2023, 07:22
Видео. Что горит в Уфе: уфимцы показали новое видео с места крупного пожара
9 июня 2023, 16:36
Появилось видео с места схода вагонов с рельсов в Уфе
Утром на станции Дема два вагона, груженых деревом, сошли с рельсов при маневровых работах.
7 июня 2023, 09:14
В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи
Сегодня утром на станции Дема три вагона, груженых деревом, сошли с рельсов, сообщает пресс-служба СУ на транспорте 7 июня.
7 июня 2023, 07:57
2017
Объединенная зерновая компания: дефицит муки возник из-за нехватки вагонов
Проблема в том, что все вагоны ушли на экспортные направления.
25 октября 2017, 16:30

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