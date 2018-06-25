Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Индекс борща и цены на топливо определили уровень инфляции в Башкирии
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
F95030545b89e664f2a9e5f42f8c5067 xl

Индекс борща и цены на топливо определили уровень инфляции в Башкирии

Сегодня, 16:24ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Toppress.kz
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи