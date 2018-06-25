Индекс борща и цены на топливо определили уровень инфляции в Башкирии

В Башкирии показатель годовой инфляции с сентября прошлого года остается на устойчиво низком уровне — в диапазоне 1,2-1,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Башкирии, уточнив, что с февраля текущего года инфляция стабилизировалась на уровне 1,5%.

По мнению банковских аналитиков, важный вклад в замедление темпов инфляции в Башкирии по-прежнему делает спокойный рост цен на продукты, который за последнее время не был омрачен особыми эксцессами, если не считать, конечно, шестикратного повышения цен на бензин в мае.

Отмечается, что рост цен на бензин в мае (11,3% к маю 2017 года) внес свой вклад в динамику цен на непродовольственные товары, которая ускорилась с 1,4% в апреле до 2,3% в мае.

- При этом с начала 2018 года потребительские цены по большому счету уже второй раз показали отрицательную месячную динамику, то есть произошло удешевление стоимости товаров. Такая ситуация складывается впервые за долгие годы, - отметили специалисты Нацбанка РБ.

По данным аналитиков, в мае продукты в годовом выражении подешевели на 0,6%. То же самое произошло с так называемым индексом борща – то есть стоимостью набора продуктов, который условно используется при приготовлении борща. Его стоимость уменьшилась на 13%.

Если рассматривать это показатель детально, что за последние 12 месяцев подешевели три продукта из пяти, составляющих условный «борщевой набор»: лук - на 35%, картофель - на 20% и капуста на - 4%. Однако два других компонента для приготовления борща, напротив, подорожали: свекла - на 14%, морковь - на 8%.

Подобное влияние цен на инфляцию в Банке России оценили как умеренное. Наравне с топливом на инфляцию также повлияло удорожание табачных изделий, которые стали на 10,5% дороже, чем были в мае 2017 года.

При этом на 3-5% подешевели средства связи, медицинские товары, моющие и чистящие средства, теле- и радиотовары.

Специалисты Банка России отмечают также, что несколько ускорилась годовая инфляция платных услуг — с 3,5 в апреле до 3,8% в мае. Они связали этот процесс с удорожанием зарубежного туризма, услуг связи, а также услуг культурных и образовательных учреждений.

Аналитики обращают внимание аудитории на то, что уже девять месяцев подряд снижаются цены на авиабилеты, пять месяцев подряд – на железнодорожные билеты в плацкартном вагоне.

Стали заметно доступнее финансовые услуги: на 14% подешевели банковские и на 10% - страховые услуги.