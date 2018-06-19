Госкомторговли: цены на бензин в Башкирии стабилизировались

Сегодня, 19 июня, на официальном сайте ведомства опубликована информация о том, что ситуация с ценами на бензин в Башкирии стабилизировалась.

Как отмечают в Госкомторговли РБ, порядочить ситуацию с ценами на бензин позволило сокращение ставок акцизов на автомобильное топливо.

Кстати, по данным Башкортостанстата, средние потребительские цены на бензин различных марок и дизельное топливо в республике в мае 2018 года все-таки были ниже среднероссийских значений. Сейчас, по данным сайта Башнефть-АЗС, бензин АИ-92 стоит 40 рублей 30 коп, АИ-95 - 43 рубля 30 копеек.