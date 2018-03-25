В Уфе предприниматель открыл площадку для обслуживания автобусов

Вчера, 24 марта, в микрорайоне Сипайлово в Уфе состоялось открытие преобразованной площадки для межрейсового отстоя общественного транспорта с комплексом обслуживания.

Как сообщили в мэрии, данный комплекс был организован и возведен на принципах государственно-частного партнерства одним из официальных частных перевозчиков Фанисом Батыровым.

В церемонии открытия приняли участие глава столичной администрации Ирек Ялалов, его первый заместитель Салават Хусаинов и заместитель Артур Хромец, а также начальник городского Управления транспорта и связи Владимир Петров.

- Обустройство современных площадок межрейсового отстоя общественного транспорта важно, прежде всего, с точки зрения создания оптимальных условий для труда и отдыха водителей, - отметили участники церемонии открытия.

Помимо непосредственно самой площадки для отстоя общественного транспорта и стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей, здесь появился современный сервисный корпус. В нем размещен медицинский и процедурный кабинеты для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, диспетчерская, автомойка, станция технического обслуживания и магазин запчастей, санитарно-бытовые помещения и точка питания.

В ближайшее время также будут оборудованы учебные классы, где организуют курсы повышения квалификации для водителей.

- Подобного типа объекты у нас строились только в советский период – это Южный и Северный автовокзалы, но и тогда, к сожалению, не находилось средств для строительства транспортно-пересадочных узлов и площадок межрейсового отстоя транспорта. Пример, который мы видим сегодня, говорит о том, что частные перевозчики созрели для того, чтобы вкладываться в развитие транспортной инфраструктуры нашего города, – отметил Ирек Ялалов. – И этот пример должен распространяться и тиражироваться. Те компании, которые намерены участвовать в конкурсе на осуществление пассажирских перевозок должны не просто получать прибыль, но и вносить свой вклад в развитие инфраструктуры.