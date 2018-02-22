Главе Башкирии предложили запретить иностранцам водить маршрутки

В Башкирии выявлено 11 хозяйствующих субъектов, которые используют труд 276 иностранцев - водителей маршрутных автобусов. Такую цифру привел сегодня министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, выступая перед депутатами Госсобрания республики.

- В результате совершенных иностранными водителями ДТП в прошлом году погибло 7 граждан, 93 ранено, - сказал он. Роман Деев напомнил, что глава региона имеет право запретить иностранным гражданам заниматься определенными видами деятельности, в том числе и пассажирскими перевозками. В 15 регионах в этом году таким правом уже воспользовались, сказал министр.