В Башкирии возобновят производство собственных порошков и моющих средств

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах возобновить производство и выпуск бытовой химии в республике. Известные местным жителям порошки и моющие средства «Зифа», «Эколь» и «Луч» снова поступят в продажу.

Руководитель региона отметил, что данные продукты производились ранее в Стерлитамаке на базе цеха предприятия БСК. В ближайшем будущем его планируют расконсервировать. — Это был продукт великолепного качества, ничуть не уступающий популярным зарубежным аналогам. Более того, все эти международные компании покупают сырьё для своих порошков именно у нас, в Стерлитамаке. И выигрывают конкуренцию прежде всего за счёт агрессивной рекламы,отметил Хабиров в своих соцсетях. Радий Хабиров намерен поддержать местного производителя. Он поручил министерству торговли и услуг республики рассмотреть возможности возвращения товаров на полки местных магазинов.

