В Башкирии возобновят производство собственных порошков и моющих средств

— Это был продукт великолепного качества, ничуть не уступающий популярным зарубежным аналогам. Более того, все эти международные компании покупают сырьё для своих порошков именно у нас, в Стерлитамаке. И выигрывают конкуренцию прежде всего за счёт агрессивной рекламы,отметил Хабиров в своих соцсетях.