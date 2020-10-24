БСК планирует продолжать разработку карьера Шахтау минимум до 2040 года

По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, пока сырья в карьере хватить до 2028 года, однако есть все шансы увеличить этот срок, сообщает пресс-служба главы РБ. Предприятие планирует продлить службу карьера. Для этого ученые изучают, можно ли добывать сырье на глубине не 15 метров, как сейчас, а 18 метров.