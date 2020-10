БСК планирует продолжать разработку карьера Шахтау минимум до 2040 года

Сегодня, 24 октября, глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с работой Башкирской содовой компании. Руководство предприятия планирует продолжить разработку карьера Шахтау.

По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, пока сырья в карьере хватить до 2028 года, однако есть все шансы увеличить этот срок, сообщает пресс-служба главы РБ. Предприятие планирует продлить службу карьера. Для этого ученые изучают, можно ли добывать сырье на глубине не 15 метров, как сейчас, а 18 метров. В случае, если по заключению экспертов материал из нижних пластов карьера будет таким же качественным, предприятие будет обеспечено сырьем на 25-35 лет. Это позволит разрабатывать карьер минимум до 2040 года. Результаты исследования, по прогнозам ученых, будут готовы максимум через полтора года.

