БСК выплатит компенсацию переболевшим коронавирусом сотрудникам

БСК выплатит компенсацию переболевшим коронавирусом сотрудникам

Вчера, 11:46ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В рамках программы повышения благосостояния трудового коллектива 2020–2025 годов «Башкирская содовая компания» компенсирует сотрудникам, переболевшим коронавирусом, затраты на лечение.

Работники получат до шести тысяч рублей. Гендиректор компании Эдуард Давыдов отметил, что в отдельных случаях сумма может быть гораздо больше и выплаты зависят от уровня тяжести заболевания.

Люди — главная ценность компании, и мы не имеем права оставлять их один на один с этим заболеванием. Мы делаем все возможное, для сохранения здоровья каждого нашего работника, сказал Давыдов.

С начала пандемии на предприятии были закуплены витаминные наборы, СИЗы, термометры и другие средства безопасности.

Напомним, ранее БСК объявила о повышении зарплат с 1 января на 12,5% у низкооплачиваемых сотрудников и служащих. Доход остальных сотрудников увеличится на 4%.

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