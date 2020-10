БСК выплатит компенсацию переболевшим коронавирусом сотрудникам

В рамках программы повышения благосостояния трудового коллектива 2020–2025 годов «Башкирская содовая компания» компенсирует сотрудникам, переболевшим коронавирусом, затраты на лечение.

Работники получат до шести тысяч рублей. Гендиректор компании Эдуард Давыдов отметил, что в отдельных случаях сумма может быть гораздо больше и выплаты зависят от уровня тяжести заболевания. Люди — главная ценность компании, и мы не имеем права оставлять их один на один с этим заболеванием. Мы делаем все возможное, для сохранения здоровья каждого нашего работника, сказал Давыдов. С начала пандемии на предприятии были закуплены витаминные наборы, СИЗы, термометры и другие средства безопасности. Напомним, ранее БСК объявила о повышении зарплат с 1 января на 12,5% у низкооплачиваемых сотрудников и служащих. Доход остальных сотрудников увеличится на 4%.

