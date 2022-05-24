Экономист назвал причину падения евро по отношению к доллару и рублю

«Несмотря на то, что российской экономике не нанесен большой экономический ущерб, она находится в состоянии адаптационного периода к новым складывающимся условиям. Этот фактор и определяет стабильность рубля, в отличие от доллара и евро, на которые сильно повлияли санкции, и эти экономики находятся в очень сложном положении, что определило стремительное снижение доллара и евро по отношению к рублю», — заявил эксперт.