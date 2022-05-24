Экономист назвал причину падения евро по отношению к доллару и рублю

Эксперт отметил, что курс любой валюты по отношению к любой другой зависит от общего состояния экономики страны. Об этом пишет RT.
Сегодня российская валюта базируется на достаточно прочном экономическом основании, добавил специалист.
«Несмотря на то, что российской экономике не нанесен большой экономический ущерб, она находится в состоянии адаптационного периода к новым складывающимся условиям. Этот фактор и определяет стабильность рубля, в отличие от доллара и евро, на которые сильно повлияли санкции, и эти экономики находятся в очень сложном положении, что определило стремительное снижение доллара и евро по отношению к рублю», — заявил эксперт.
По его словам, европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская.
Кроме того, экономист допустил дальнейшее падение курса евро связанное с ухудшением состояния европейской экономики, а также в связи с политикой проводимой руководителями ЕС.